Am Weißensee: Auf 20 Quadratmeter gibt es 400 Bio-Produkte zum Mitnehmen.

WEISSENSEE. Michael Knaller führt mit seiner Frau Corinna seit 2006 das "BIO-Hotel Gralhof" am Weissensee. Seit August 2021 betreibt der Hotelier als Franchise-Nehmer in Oberdorf 13 auch die KOBL-Bio-Box. In dem Mini-Laden findet Jung & Alt auf 20 Quadratmetern 350 bis 400 verschiedenste Bio-Produkte. "Es handelt sich um 100% biozertifizierte Ware", so Knaller.



Bio und regional!



Die Bio-Ware stammt großteils aus Oberkärnten. So findet man im Selbstbedienungsshop, dessen tragendes Element Holz der Firma Hasslacher Norica Timber mit Sitz in Sachsenburg ist, u.a. De Zordo-Bioeier aus Dellach, Speck und Co. von Georg Weiß aus Berg, Forellenmops und geräucherte Forellen von Familie Steiner aus dem Gailtal, Höfer's 40 Naturköstlichkeiten oder diverse Bio-Wurst-Produkte vom Gralhof vom Weißensee. Aber auch Bio-Seifen oder -Taschen gibt es in der Bio-Box zum Kaufen. Ganz neu im Sortiment: Kaslab'n-Produkte.

Geöffnet ist die Bio-Box am Weißensee täglich von 9 bis 21 Uhr.