Die Genossenschaft Kaslab'n Nockberge beteiligt sich zum zweiten Mal am WOCHE-Regionalitätspreis, der heuer zum sechsten Mal ausgeschrieben wird. 2018 hatte die vor fünf Jahren gegründete Schaukäserei den zweiten Platz in der Kategorie Land- und Forstwirtschaft errungen.

RADENTHEIN. "Wir sind wieder dabei, damit noch mehr Menschen erfahren, welche regionalen Betriebe es bei uns gibt." Mit diesen Worten begründet Geschäftsführer Michael Kerschbaumer die erneute Teilnahme. In den vergangenen zwei Jahren ist der Betrieb stetig gewachsen, auch wenn er sich nach wie vor als kleinstrukturiertes Unternehmen versteht. So werden inzwischen statt zwei nunmehr fünf junge Menschen zum Käser ausgebildet, ist die Zahl der Mitarbeiter auf 17, die der Zuliefer-Betriebe von anfangs vier auf mittlerweile 20 gewachsen.



Jetzt auch Online-shop



Außerdem wird das Angebot stetig erweitert. Auch wenn die sogenannte gelbe Palette - also 17 Käsesorten aus Kuh- und Ziegenmlich - nach wie vor Vorrang hat, wird immer mehr Fleisch von Kalb und Ziegenkitzen vermarktet. "Damit bleibt das Fleisch in der Region", so Kerschbaumer, dessen Vorstandskollege Klaus Kohlweiß hin und wieder auch selbst erlegtes Wild beisteuert. Mit der neuen website (www.kaslabn.at/online-shop), mit dem im Frühjahr erfolgreich den Corona-Widrigkeiten begegnet wurde, sind österreichweit auch Brot, Getränke, Honig, Speck und Würstl zu bestellen.

Zinsen sind Käse



Geblieben ist das Geschäftsmodell. "Wir sind nach wie vor die einzige Genossenschaft in Kärnten, die Käse produziert", bekräftigt Kerschbaumer, der kürzlich seinen 40. Geburstag feiern konnte. Nach dem Vorbild des Waldviertler Schusters und Unternehmers Heini Staudinger wird nach dem Motto "Was einer nicht schafft schaffen viele" auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Das Kapital wird mit zwei Prozent jährlich in Form von Käse verzinst. Einmal im Jahr erhält der Unterstützer einen Gutschein und bekommt dafür verschiedene Käsesorten nach Wahl. Der Einsatz ist weder nach unten oder oben begrenzt. Zurzeit beteiligen sich 200 Bürger an dem Geschäftsmodell, ein Einstieg ist noch jederzeit möglich. Die ursprünglichen Investitionen für Gebäude und Einrichtung von zirka drei Millionen Euro sind nach Kerschbaumers Angaben bereits fast zur Hälfte abbezahlt.

Vorurteile abbauen



Und noch eine Besonderheit zeichnet den Kaslab'n Nockberge aus: die Schaukäserei. "Damit wollen wir Transparenz schaffen, Vorurteilen wie: 'Die Bauern verschmutzen die Umwelt und bekommen zu viele Fördergelder' begegnen", sagt der Biobauer und Kaser. "Wir Bauern müssen vielmehr mit der Bevölkerung kommunizieren, zum Beispiel verdeutlichen, dass ohne Almwirtschaft die Hänge verwalden würden." Führungen durch den Kaslab'n, bei denen über die Eigenschaften der Bio-Heumilch und der Käseherstellung eben auch über die Bedeutung der Bio-Landwirtschaft allgemein informiert wird, werden immer dienstags um 10 Uhr angeboten.