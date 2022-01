Qinovo ist jetzt in Spittal

Das Massage- und Akupunktur Institut QiNovo Recovery von Marco Kandutsch ist von Seeboden in die Bezirkshauptstadt Spittal gesiedelt.



SPITTAL. Ab sofort findet man QiNovo in der Lieserstadt: Die Adresse ist Burgplatz 6. Im zweiten Stock haben sich Kandutsch und sein Team niedergelassen. Der Eingang befindet sich gleich rechts neben der Schleiferei Milachowski.

Viel mehr Platz

Die neuen Räumlichkeiten sind einladend und bieten sehr viel Platz. Hier wird es künftig viele Behandlungen, Gespräche und auch Schulungen geben. Marco Kandutsch freut sich sehr, nun in Spittal zu sein. Davor war QiNovo Recovery im Impuls Center in Seeboden.

QiNovo

Falls Sie sich fragen, was QiNovo eigentlich bedeutet: Qi steht für Lebensenergie und Novo für neu. "Bei der Anwendung wird der Energiefluss im Körper ausgeglichen“, weiß der Oberkärntner. Die Therapie ist eine spezielle Form bzw. Weiterentwicklung der Akupunktur. "Es werden mit einem eigens entwickelten QiNovo Pen - einem spitzen Metallstück - bestimmte Recovery Points auf der Hautoberfläche sanft gereizt und der Energiefluss angeregt“, berichtet Kandutsch. Angesprochen sind Personen jeden Alters, die an Rückenschmerzen oder Verspannungen leiden bzw. Probleme am Bewegungsapparat haben, doch auch Sportler schwören auf diese Anwendung. QiNovo hat eine Mission: Schmerzfrei zu leben.

Kontakt

QiNovo

Burgplatz 6

9800 Spittal

Website

Tel. 043 4762 93084

Mail: office@qinovo.at