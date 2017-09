AT

GMÜND. Der Kleintierzuchtverein K3 feiert sein 85-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wird die 2. Tauern Kleintierschau am Samstag, dem 7. Oktober und am Sonntag, dem 8. Oktober veranstaltet.

Die Kleintierschau findet bei der Zuchtanlage des K3 in Gmünd (neben Autobahnabfahrt) statt. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.

Neben den zahlreichen Tieren die bei der Schau vorgestellt werden, unter anderem Kaninchen, Vögel und Meerschweinchen, gibt es auch eine Tombola.