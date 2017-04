50-Jahr-Jubiläum der TK Lieserhofen mit Uraufführung

Die Trachtenkapelle Lieserhofen feiert ihr 50-jähriges Bestehen und lädt zum Jubiläumskonzert am Samstag, dem 6. Mai, um 20 Uhr, ins Kulturhaus Seeboden herzlich ein.

Unter der Leitung von Kapellmeister Franz Pusavec wird ein buntes Programm geboten. So sollte mit der Ouverture „Jubelfest“ des bekannten Kärntner Komponisten Karl Safaric festliche Stimmung einkehren. Den heimgegangenen Musikern erweist „Candle in the Wind“ von Sir Elton John die gebührende Ehre. Mit der Polka „Ein halbes Jahrhundert“ wird bodenständig und mit „Russian Gipsy Song“ wie mit „Happy Weekend“ aus der Feder von Huby Mayer ausgelassen musikalisch gefeiert . Führt „Rodeo“ in den Wilden Westen, so verlocken die „Caprifischer“ auf die romantische Insel. Ein Schmankerl ist der „Millstätter Landler“ in einer Bearbeitung des heimischen Musikers, Arrangeurs und Komponisten Josef Abwerzger , von dem mit „Hoch Liesertal“ ein neuer, fescher Marsch zur Uraufführung gelangt.