60 Jahre Societá Dante Alighieri Spittal-Millstätter See

Die Societá Dante Alighieri Spittal-Millstätter See feiert am Sonntag, dem 7. Mai um 17 Uhr mit einem Festakt in der Stiftskirche Millstatt das 60-jährige Bestehen.



Der an diesem Abend in der Stiftskirche Millstatt stattfindende Festakt hat als Höhepunkt das Konzert des "Ensemble Vivaldi" der weltberühmten Solisti Veneti unter der Leitung von Claudio Scimone aus Padua.

An diesem Abend werden Werke von Rossini, Tartini, Mozart, Paganini, Ponchielli, Arban und Salieri zur Aufführung gebraucht. Sie können sich auf ein Musikerlebnis erster Klasse freuen!

Preise: Kategorie A: 35 Euro, Kategorie B: 30 Euro (jeweils inklusive Buffet)