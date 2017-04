ASVÖ Familiensporttag in Spittal

, Auenweg 38 , 9800 Spittal an der Drau AT

Sport, Spiel und Spaß sind beim Familiensporttag des ASVÖ, welcher gemeinsam mit dem Spittaler Turnverein 1872 im ÖTB am Samstag, dem 6. Mai am Jahn - Turnplatz ausgerichtet wird, angesagt. Fünfzehn Spittaler Vereine werden in 20 Stationen ihr umfangreiches Sportangebot präsentieren. Es werden auch umfassende Informationen über den Erwerb des Österreichischen Sport- und Turnabzeichens ÖSTA angeboten. Ein Nachmittag für die ganze

Familie.

Bei dieser Veranstaltung ist für Jung und Alt etwas dabei. Turnen, Akrobatik,

Modellfliegen, Klettern, Slackline, Boxen, Aitrackbahn, Volleyball, Selbstverteidigung und vieles mehr wird angeboten. Ab 13 Uhr laden die einzelnen Vereine zum mitmachen ein.

Doch dem nicht genug, gibt es für Kinder noch ein großes Gewinnspiel bei dem als

Hauptpreis ein Bergfahrrad (Mountainbike), gestiftet von der Firma More und viele weitere tolle Preise verlost werden. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein buntes Rahmenprogramm mit tollen Vorführungen der Vereine.

Hinschauen, informieren und mitmachen, die Spittaler Vereine und

der ASVÖ Kärnten laden dazu ein.

Die Besucher werden gebeten die PKW Abstellplätze bei der Sporthalle zu benützen.