Seit 2012 gibt es die Blech K`hopt-Musikanen.Musikalisch unterwegs sind die 16 Musikern aus Oberkärnten auf Kirchtagen, Dämmerschoppen und Konzerten jeglicher Art.Neben einer CD mit dem Titel „Frisch verböhmt“ die 2015 erschienen ist, können die Musiker von Blech K`hopt schon auf einen großen Erfolg verbuchen: Am 11. September 2016 zeigten die Blech Khopt-Musikanten ihr Können am 5. Südtiroler Festival der böhmischen & mährischen Blasmusik, wo sich Musikkapellen aus ganz Europa versammelten. Dort konnten die Musiker in der Mittelstufe die vierköpfige Fachjury begeistern und den zweiten Platz erringen.Auch heuer geht es für die Blech K´hopt-Musikanten zu einem weiteren, großen Wettbewerb: Dem Grand Prix der Blasmusik, der am 6. August in Eching (München) auf der Brass Wiesn stattfindet. Schon Anfang des Jahres wurden Sie mit acht weiteren Musikgruppen für diesen Wettbewerb ausgewählt. Dort wird um einen Auftritt im "Zirkus Krone" in München, um eine CD Produktion, sowie um einen Auftritt beim "Woodstock der Blasmusik" gespielt.

Zum bereits dritten Mal veranstalten die "Blech K´hopt-Musikanten" am, heuer „Aufg`spült: Blech K`hopt-Musikanten laden zur Musikantennacht“. Beginn ist umim Kultursaal Lind.Musikalische unterhalten wird das Publikum von den Erzbergmusikanten, der Millstätter Bergler Musi und der Volkstanzgruppe Sadnig Buam und Dirndln.