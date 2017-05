Aufwårt'n am Weissensee

„Aufwort'n" ist rund um den Weissensee ein alter Begriff für „Essen auftragen". Im Zentrum der Aktivitäten steht der Gedanke der Entschleunigung: genussvolles, bewusstes und regionales Essen.



Auf die Natur wird bei dieser Aktion ein ganz besonderes Augenmerk gelegt: Neben der sorgfältigen Auswahl regionaler Ingredienzien, spielen auch die Veranstaltungsorte eine entscheidende Rolle: getafelt wird auf der Alm, am See, in der Kuchl und in Mödens Bad. Essen und Trinken werden dabei gleichermaßen geschätzt. Dem heimischen Fisch wird ein besonderer Schwerpunkt gewidmet.

Der viertägige kulinarische Reigen findet wieder vom 18. bis 21. Mai 2017 statt und rüttelt mit zahlreichen kulinarischen Erlebnissen auch die müdesten Geschmacksknospen garantiert aus dem Winterschlaf.

Zusätzlich verleihen die verschiedenen Veranstaltungsorte dem „Aufwortn“ eine besondere Note. Getafelt wird im Tal, auf der Alm, am See und in den Stuben der Bauernhöfe.

Nähere Infos unter www.weissenseekulinarik.at