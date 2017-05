Ausstellung "Blickfang" im Parkschlössl

, Stadtpark , 9800 Spittal an der Drau AT

Parkschlössl , Stadtpark , 9800 Spittal an der Drau AT

Spittal an der Drau: Parkschlössl |

Noch nicht lange hat die Seebodnerin Gloria Baumgartner die Malerei als ihre Passion entdeck. Erst vor zehn Monaten hat sie sich an das neue Metier gewagt und präsentiert am Montag, 15. Mai ab 18 Uhr im Parkschlössl, bereits ihre erste Ausstellung.

Begeistert von dieser Form der Kreativität bringt sie nun ihre Ideen und Gefühle in Form von Landschaftsmalerei, abstrakten Bildern und in Spachteltechnik auf die Leinwand.