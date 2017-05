Bei den "Seepferdchen" ist wieder was los

Die Seebodner Seepferdchen laden Sie zu folgenden Veranstaltungen ins Eltern-Kind-Zentrum (VS Treffling, 9871 Seeboden) ein:



Montag, 15. Mai, 9.30 Uhr:

„Chemie im Alltag“ - Bedenkliche Inhaltsstoffe in Nahrung, Haushalt & Kosmetik (er)kennen und vermeiden. Glutamate, Aspartam, Aluminium, Mikroplastik, Paraffine und viele andere Zusätze sind heute in alltäglich verwendeten Produkten enthalten und schädigen nachweislich unsere Gesundheit. In diesem Vortrag gibt es Informationen über die Auswirkungen auf Körper und Umwelt und die Möglichkeiten diese Stoffe zu vermeiden (Vortrag mit Maria Winkler).

Anmeldung unter: info@seebodner-seepferdchen.at



Samstag, 20. Mai, 10-12 Uhr:

Trageworkshop: Informationen rund ums Tragen von Babys & Kleinkindern, Erlernen einer Bindeweise, Beratung bei der Wahl einer Tragehilfe, ausprobieren und testen. Anmeldung unter: info@seebodner-seepferdchen.at.