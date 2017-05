BRG Spittal präsentiert "Kulturelle Identität"

Die Schüler der 7ab des BRG Spittal laden Sie zur Performance am Freitag, den 19. Mai ab 20 Uhr auf den Danielsberg. Sie setzen sich künstlerisch mit kultureller Identität auseinander.

Beginn: Bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21 Uhr)



Im Rahmen des Projektthemas „Gemeinsam Demokratie und Gesellschaft gestalten" wurde im Oktober letzten Jahres bei Kultur Kontakt ein Konzept zum Thema „kulturelle Identität" eingereicht. Bereits seit Februar arbeiten die Schüler der siebenten Klasse des BRG Spittal/Drau intensiv in Kleingruppen an ihren künstlerischen Interpretationen des Themas. Begleitet wird das Projekt vom Mühldorfer Künstler Dietmar Fian, der schon einige Jahre an der Gestaltung des Danielsbergs arbeitet. Seine Skulpturen werden oft in Kombination mit Feuerperformances vervollständigt. Gemeinsam mit den Schülern entstehen Metall-Holz- und Betonskulpturen, die mit Video- und Diaprojektionen in einer Performance zusammenspielen werden.