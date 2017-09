Charly's Oktoberfest

DÖBRIACH - RADENTHEIN. Von Freitag, dem 6. Oktober, bis Sonntag, dem 8. Oktober, findet beim Restaurant "Charly's" in Döbriach das Oktoberfest statt. Programm Treffpunkt ist am Freitag, dem 6. Oktober, um 18 Uhr am Hauptplatz Döbriach mit anschließendem Festzug ins Oktoberfestzelt.

Um 18.30 Uhr beginnt das Konzert der Blasmusik, danach spielt die Band "Feuer & Eis".



Am Samstag, dem 7. Oktober, beginnt das Konzert der Blasmusik um 18 Uhr. Anschließend sorgt die bekannte Band "Showdown" für Stimmung.



Am Sonntag, dem 8. Oktober, findet von 9 bis 13 Uhr der Trachtenbrunch statt. Ab 11 Uhr unterhalten die "Volxkrocher" die Gäste.