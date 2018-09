Dampfsonderfahrt mit den Nostalgiebahnen Kärnten anlässlich der 5. Südbahntage

13.09.2018, 11:52 Uhr

Der Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz hat etwas zu feiern. Bereits zum 5. Mal finden heuer die Lienzer Südbahntage statt. Ein kleines Jubiläum, zu dem sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen hat lassen. Gemeinsam mit den Nostalgiebahnen Kärnten wird eine Dampfsonderfahrt von Spittal-Millstättersee bis Lienz und von Lienz nach Thal eine Pendelfahrt organisiert - ein Ereignis, das in Oberkärnten eher selten geworden ist.

Ein paar technische Details dazu:Der Zug besteht aus der Dampflok 93 1332 - Baujahr 1927, Achsfolge 1D1, 66 t schwer, 985 PS und 60 km/h Höchstgeschwindigkeit – sowie7 Spantenwagen mit Plattform für max. 300 FahrgästeStarten wird der Zug um ca. 8:30 h (Fahrzeiten werden 1 Woche vor Fahrt im Detail online gestellt, bzw. den Mitreisenden per Mail mitgeteilt) am Bahnhof Spittal-Millstättersee. Wie bereits vom Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz gewohnt, gibt es Sitzplatz-reservierungen. Zusteigen kann man an allen Bahnhöfen entlang der Strecke (bitte bei Buchung angeben, wo Sie einsteigen möchten).Unsere Fahrt führt uns durchs Drautal - in der Eiszeit von Gletschern zu einem Trogtal geweitet – entlang der Kreuzeckgruppe im Norden, den Gailtaler Alpen und den Lienzer Dolomiten im Süden nach Lienz. Hier ist die Ankunft gegen 11:00 h geplant.Im Heizhaus – das bereits im Jahr 1871 in Betrieb ging und wo anno dazumal die „Dampfrösser“ der kaiserlich-königlichen priviligierten Südbahngesellschaft gewartet und für ihre Ausfahrten vorbereitet wurden – gibt es vieles aus dieser und jüngerer Zeit zu entdecken (freier Eintritt).Wie jedes Jahr findet an den Südbahntagen auch eine große Modellbahnbörse statt mit Ausstellern aus Österreich, Italien und Deutschland. Diese Börse erfreut nicht nur eingefleischte Modelleisenbahner, sondern auch Besucher, die sich diesem Thema langsam annähern wollen.Unsere mittlerweile auch sehr berühmte Südbahnküche mit ihrem einzigartigen Südbahn-Gulasch, Würstl-Variationen, selbstgebackene Kuchen, uvm. - dazu ein reichhaltiges Getränkeangebot – begeistert jeden Gaumen. Die Vereinsmitglieder freuen sich auf Ihren Besuch.Um ca. 13:00 h besteht zusätzlich die Möglichkeit an der Pendelfahrt nach Thal und retour teilzunehmen.Rückfahrt nach Spittal-Millstättersee ist für ca. 16:00 h geplant.einfach Hin & RetourSpittal 42,00 68,00Greifenburg 38,00 64,00LienzLienz-Thal 20,00Kinderermäßigung:0 - 6 Jahre frei (ohne Anspruch auf Sitzplatz), 7 - 14 Jahre 50 % des FahrpreisesTICKETS IM ZUG erhältlich / freie Sitzplatzwahl.Organisation: Verein der Eisenbahnfreunde in LienzVoraussichtlicher FahrplanBahnhof Abfahrt AnkunftSpittal-M. 08:35 18:04Lendorf 08:46 17:55Möllbrücke 08:54 17:47Sachsenburg 09:01 17:41Kleblach Lind 09:12 17:31Steinfeld 09:22 17:21Greifenburg 09:31 an 16:51/ab 17:12Berg 09:40 16:44Dellach 09:48 16:36Irschen 09:56 16:27Oberdrauburg an 10:01 ab 10:46 16:20Lienz 11:07 ab 15:58PendelfahrtLienz 13:10Thal 13:23Thal 13:38Lienz 13:49Die längeren Aufenthalte in Oberdrauburg (Anreise) und in Greifenburg (Heimfahrt) werden zum Wasser tanken benötigt.Text: Sonja Notdurfter