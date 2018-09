Das Nockalm Quintett feierte mit Künstlerkollegen und Fans

20.09.2018, 11:57 Uhr

zusammen mit Schlagerfans und Künstlerkollegen im ausverkauften Festzelt an drei Tagen ein großes Fest.Zu den hochkarätigen musikalischen Gästen zählten die, die, dasund viele andere. Moderiert wurde das Nockifest vonEiner der Höhepunkte war, als das Nockalm Quintett von, General Manager der Plattenfirma “Universal Music Austria”, Gold für seine aktuelle CD „Nockis Schlagerparty“ (Electrola) überreicht bekam. Auch(Viertbauer Promotion GmbH, Management der Nockis) war in diesem Augenblick ganz besonders stolz auf seine Nockis!Die Freiwillige Feuerwehr von Millstatt (unter R) zeichnete für die hervorragende Organisation verantwortlich.So genossen Künstler und Publikum gleichermaßen eine Schlagerparty, die sie nicht so schnell vergessen werden.Aber keine Sorge: mit frischem Elan wird schon jetzt an der Vorbereitung des Nockalmfests 2019 gearbeitet, das bestimmt wieder zahlreiche Gäste in die Region locken wird.