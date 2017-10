AT

Einsatzzentrum , 9841 Winklern AT

WINKLERN. Am Donnerstag, dem 26. Oktober, kann man im Saal im Einsatzzentrum den Dokumentarfilm "Das Phänomen Bruno Gröning - Auf den Spuren des Wunderheilers" sehen.

Der Film zeigt, wer Bruno Gröning war, was in der damaligen Zeit geschah und ob seine Heilungen auch heute noch möglich sind.

Beginn ist um 13 Uhr.