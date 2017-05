Dellach im Drautal feiert 750 Jahre

Die Gemeinde Dellach feiert heuer gleich ein dreifaches Jubiläum: 750 Jahre ist es her, dass der Ortsname Dellach (damals Doelach) erstmals urkundlich erwähnt wurde. Seit 230 Jahren ist die Dellacher Pfarrgemeinde eine eigenständige Pfarre und genau so lange gibt es im Ort eine Schule. Die ersten Siedlungen in der Gemeinde wurden jedoch schon viel früher errichtet, wie archäologische Ausgrabungen am Burgstall im Ortsteil Rietschach belegen.

Der Charakter der Gemeinde hat sich über die Jahrhunderte schon mehrmals grundlegend verändert. Zu Beginn hatte der Bergbau für den Ort und die dort lebende Bevölkerung eine große Bedeutung, ehe dieser von der Holz- und Holzstoffindustrie abgelöst wurde und der Ort mit den Pappenfabriken, Sägewerken, Schotter- und Kalkwerk eine gewerbliche Entwicklung nahm. Ab den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts vollzog sich mit dem einsetzenden Fremdenverkehr erneut ein Wandel. Aber auch viele kleinere und auch größere Gewerbebetriebe prägen seit jeher das Bild von Dellach Ortes und versorgen die Bevölkerung mit ihren Dienstleistungen.Daher wird amdas 750-Jahr-Jubiläum gebührend mit dem Radio Kärnten-Frühschoppen gefeiert.230 Jahre Pfarre Dellach - Festmesse & Tag der Blasmusik - FronleichnamDellacher Heimattreffen - Tag der offenen Türen und Heimatabend230 Jahre Schule - Bildungsparkfest