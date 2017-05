Dellacher Lauf- und Walking Erlebnis

Amist es wieder soweit - das "Lauf & Walkingerlebnis" geht in die nächste Runde. Flankiert von den Gailtaler Alpen im Norden und den Karnischen Alpen im Süden, können Sportbegeisterte und Besucher auf den gesamten Lauf- und Walkingstrecken in Dellach die einzigartige Landschaft des oberen Gailtales genießen. Ein großartiges Rahmenprogramm macht diese Veranstaltung zu einem wirklichen Laufevent für Groß und Klein.

Eine Runde hat eine Länge von 5,275 km, für den Halbmarathon wird sie viermal gelaufen. Mit den kürzeren Strecken für Bambini, Kinder und Schüler können sich alle Beteiligten auf ein unvergessliches und abwechslungsreiches Familien- und Sportfest freuen.Für die schnellen und sportlichen Walker gibt es den 10 km Bewerb, wobei auch 300 Höhenmeter zu bewältigen sind. Die gemütlicheren Teilnehmer walken auf der 5,3 km Runde gemeinsam mit den Läufern.Für all diejenigen, denen 10 oder 21 km zu viel sind, gibt es einen Staffelbewerb. Hier gehen vier Läufer an den Start und teilen sich die Strecke des Halbmarathons. Es ist natürlich auch möglich, dass der erste Starter einer Staffel beim Römerlauf oder beim Halbmarathon teilnimmt.Der Raiffeisen-Läufercup ist eine Volkslaufserie mit Bewerben in Osttirol, Südtirol und Oberkärnten. In Dellach zählen die Kinderläufe und der Raiffeisen Römerlauf über 10,5 km zur beliebten Laufserie.Das Gesundheitsland Kärnten lädt zum „Gesunde Gemeinde“- Cup 2017. In Teams zu je 3 Personen wird gemeinsam eine Distanz von ca. 5,3 km zurückgelegt (Laufen oder Nordic Walking). Entscheidend dabei ist, dass das Siegerteam nicht das Schnellste ist, sondern jenes mit der geringsten Abweichung zur Mittelzeit. Auf das Siegerteam in der Tageswertung warten Gutscheine.Coca-Cola Halbmarathon 21,1 kmRaiffeisen Römerlauf 10,5 kmBambini / Kinderläufe 0,3 bis 1,8 kmNordic Walking 5,3 oder 10 kmStaffel Halbmarathon 21,1 kmFeuerwehrlangstreCkenStaffel 4 x 5,3 kmGesunde Gemeinde-Cup 5,3 kmWeitere Infos: http://laufevent.dellach.at