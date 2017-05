Die Bürgermusik Millstatt erstrahlte im goldenen Licht

14.05.2017, 16:12 Uhr

auch Bezirkskapellmeisterund StiftspfarrerMusikalisch entführte das Orchester mit „Hymn Of The Highlands“ von Phillip Sparke nachSchottland. Besonders emotional wurde es aber nach der Ballade „Lux aurumque“ von Eric Whitacre. Das Stück vertont gleißendes und goldenes Licht, das an diesem Abend jeder im Publikum gespürt hat. „Am Ende dieses Stücks hätte man eine Nadel fallen hören“, sagte später Bezirkskapellmeisterund Kapellmeisterstanden nach dem letzten Ton die Tränen in den Augen.Junge MusikerInnen unterstützten das große Orchester bei Stücken wie „All This Time“ von Marina Mena und Martin Sjolie und in „Cape Horn“ von Otto M. Schwarz begeisterten die Solistenund Obmannam Horn das Publikum. Durch das Programm führte

Während dem Konzert wurden zahlreiche Musikerinnen und Musiker mit besonderen Auszeichnungen geehrt. Neben einigen Neuaufnahmen gab es Auszeichnungen für Erfolge beim Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“ undJungmusikerleistungsabzeichen in Gold fürund in Silber für. Vom Kärntner Blasmusikverband erhielten das Verdienstabzeichen in Bronzeund. Das Verdienstabzeichen in Silber ging anund. Kapellmeisterwurde inWürdigung besonderer Dienste mit dem Verdienstkreuz des Kärntner Blasmusikverbandes ausgezeichnet.Auf diesem Weg möchte die Bürgermusik Millstatt noch einmal allen geehrten herzlichst gratulieren und weiterhin viel Freude in der Blasmusik wünschen.Nach dem Konzert konnte das Publikum sich am Buffet stärken und den Abendgemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern ausklingen lassen.