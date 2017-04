, 9863 Rennweg am Katschberg AT

Bildungszentrum , 9863 Rennweg am Katschberg AT

Am Samstag, 6. Mai findet im Bildungszentrum Rennweg ab 19 Uhr ein Konzert unter dem Motto "Ein Konzert – Sechst Dirigenten" der Musikschule Lieser-Maltatal statt.



Anlässlich der öffentlichen Abschlussprüfung des ECBL-Lehrgangs (Ensemble- Chor- und Blasorchesterleitung) findet am 6. Mai im Bildungszentrum Rennweg ein besonderes Orchesterkonzert statt.

Freuen sie sich auf ein vielfältiges Programm, bei welchem gleich sechs Absolventen der Musikschule Lieser-Maltatal, die alle aktiv in verschiedenen Oberkärntner Trachtenkapellen tätig sind, ihre erworbenen Kenntnisse der achtsemestrigen Ausbildung, in die Praxis umsetzen.