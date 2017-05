AT

, Litzlhof 1 , 9811 Litzlhof AT

Landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof , Litzlhof 1 , 9811 Litzlhof AT

Die Landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof lädt am Mittwoch, 24. Mai ab 21 Uhr zum Sommerfest am Schulgelände ein.

Es unterhalten Sie "Die Jungen Mölltaler", "Volxart Troad" und DJ BeatArts. Auch findet ab 18 Uhr die fünfte Landesmeisterschaft von Stihl Timbersports statt.



Karten kosten an der Abendkassa 15 Euro, im Vorverkauf zwölf Euro und sind bei den Schülern, Lehrern und im Sekretariat erhältlich.

Nähere Infos: www.litzlhof.at.