Erleben Sie amdie Hundeprofis Ekard und Helenira Lind live in der Hundeschule SVÖ Spittal/Oberkärnten.Podiumsunterricht: Ausgewählte Übungen aus der Unterordnung (u.a. aus IPO: Freifolge, Voraus, Apportieren u.a.). / Teilnehmer können ihren Hund vorstellen und gemeinsam mit Ekard Lind ihre Leistung verbessern sowie Probleme durch intensives, praktisches Podiums-Training bewältigen / Der „Freudige Hund“ wird nicht an Hand einiger weniger Kriterien, wie etwa dem permanenten Hochsehen bewertet, sondern verlangt von beiden Vorführ-Partnern eine glaubwürdig freiwillige und teamengagierte Vorführung / Einfühlsames Herangehen an die Bewältigung der einzelnen Aufgaben / Von der UNTER-Ordnung zur EIN-Ordnung / Üben bleibt Spiel!

Inhalte dieses Seminares spiegelt den neuesten Stand der Spielwissenschaft wieder: • Wie Hunde spielen, mit welchen Spielsignalen sie kommunizieren, welche Spielformen sie nutzen • Wie sich Canide Spielformen im Mensch-Hund-Spiel ethologisch fundiert und methodisch erprobt übertragen lassen. • Wie man im interakiven Spiel kommunizieren, stimulieren und motivieren kann. • Wie man auf der Grundlage Kognitiver Lernformen Übungen und Aufgaben lustvoll, erfolgreich und zuverlässig vermitteln kann.• vom Referent neu entwickelte Mensch-Hund-Begegnungsformen.• Spielimprovisation• Wie baut man das "Entspannte Feld" auf?• Spielformen des caniden Spiels kennen lernen und nachahmen.• Was muss ich tun, damit der Hund Objekte zurückbringt?• Wie lässt sich der "Separationseffekt" im Spiel und im Training vermeiden?• Was kann man tun, damit der Hund unablenkbar interagiert?• Was sind "Spielmaskierungen"?• Wie gestaltet man ein ethologisch fundiertes Beutespiel, wie ein Fiktionsspiel?• Wie wirkt sich der Freiheitsgrad im Spiel aus?• Können auch Regelspiele lustvoll sein?• Vom "Freien Spiel" über das "Lern-Spiel" zum "Spiel-Lernen".Die Seminare finden auf dem Vereinsgelände der Hundeschule SVÖ in Spittal statt.Für weitere Fragen, Infos und Anmeldung an: Heidi Stranig , Tel.: 0660 587 89 47 oder Mail an: info@hundeschule-spittal.at.Kosten je Seminar: 89 Euro