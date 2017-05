„Embrace“: Einzigartiges Filmevent in den österreichischen Cineplexx Kinos

Im Rahmen einer einmaligen, österreichweiten Sondervorstellung präsentiert Cineplexx amdie Dokumentation „Embrace“.„Liebe deinen Körper wie er ist, er ist der einzige, den Du hast!“ lautet die Botschaft der bereits im Vorfeld gefeierten Dokumentation „Embrace“, die amim Zuge einer einmaligen Sondervorstellung in ausgewählten Cineplexx Kinos gezeigt wird. In der Dokumentation setzt sich die Australierin Taryn Brumfitt für ein positives Körperbild ein, nachdem ein von ihr gepostetes Foto einen weltweiten Medienrummel auslöste und die Debatte über Körperideale und Body Shaming anheizte. Für den Dokumentarfilm holte Protagonistin Taryn Brumfitt die deutsche Schauspielerin Nora Tschirner als Darstellerin und Produzentin mit ins Boot.

„Embrace your body!“Als Brumfitt im Jahr 2013 ein eher ungewöhnliches Vorher-Nachher-Foto von sich auf Facebook postete, löste sie damit einen Begeisterungssturm aus. Das Posting wurde zu einem weltweiten Medienereignis, 100 Millionen Menschen in sozialen Netzwerken sahen es. Damit rückte das Thema Körperbewusstsein und „Body Positivity“ in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Fotografin und dreifache Mutter begab sich daraufhin auf eine Reise um die Welt, um herauszufinden, was Frauen über ihren Körper denken. Mit diesem „Feel-Good-Movie“ möchte Brumfitt alle Frauen dazu bewegen, ihren Körper zu lieben, wie er ist – entgegen aller von Medien, Werbung und Gesellschaft definierten Schönheitsidealen.Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten können online auf www.cineplexx.at und an den Kassen der teilnehmenden Cineplexx Kinos zum Preis von 10 Euro pro Person erworben werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.Der Film wird an folgenden Cineplexx Standorten gezeigt:Cineplexx Donau PlexCineplexx WienerbergCineplexx Wien AuhofApollo – Das KinoVillage Cinema Wien MitteCineplexx AmstettenCineplexx Wiener NeustadtCineplexx LinzGeidorf KunstkinoCineplexx LeobenCineplexx Salzburg CityStadtkino VillachCineplexx SpittalCineplexx InnsbruckCineplexx WörglCineplexx Hohenems