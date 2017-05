, Spittal an der Drau AT

Neuer Platz , Spittal an der Drau AT

Oldies but Goldies - nach dem erfolgreichen Autosalon wird die Spittaler

Innenstadt am Freitag, 12. Mai erneut zum Mekka für alle Autofans.

Die „FIZZERS-Karawanken-Classic“ macht nämlich wieder Halt in der Lieserstadt. Bereits 2015 konnte man die gut erhaltenen Vehikel bei der Zeitnehmung bestaunen. Von 13.30 bis 15.30 Uhr haben Oldtimerfans die Möglichkeit, am Neuen Platz die Teilnehmer und deren nostalgische Gefährte zu bewundern. Unterstützt wird

die Veranstaltung auch von den Oldtimerfreunden Rothenthurn mit Moderator

Karl „Charly“ Rausch und von der Vespagemeinschaft „Vespisti Spittal“.