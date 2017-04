Am Samstag, 29. April um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. April um 16.30 Uhr finden in Obermillstatt in der Aula der Volksschule die beiden Frühjahrskonzerte der JMK Millstätterberg statt. Ein buntes Programm mit vielen Highlights, Solisten und Gesangsdarbietungen verspricht einen schönen Abend in Obermillstatt. Ganz besonders stolz ist der Musikverein, dass wieder einige Kinder den Weg zur Musik gefunden haben - die Sprösslinge werden bereits in einigen Stücken musikalisch zu hören sein.

Mit guten Weinen und abschließender Tanzmusik mit der "Millstätter Bergler Musi" kann man den Abend perfekt ausklingen lassen.

Eintrittskarten sind erhältlich bei den Musikern sowie auf www.jmk-millstaetterberg.at .

Die Mitglieder der JMK Millstätterberg freuen sich auf Ihren Besuch in Obermillstatt.