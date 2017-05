Gartenflüsterer Karl Ploberger kommt nach Rennweg

AT

Karl Ploberger kommt am 11. Mai nach Rennweg. Der Vortrag hat den Titel "Der Gartenflüsterer - Tipps und Tricks fürs intelligente Faulenzer Garteln".

Die Besucher erwartet ab 19.30 Uhr im Turnsaal der NMS Rennweg ein Vortrag mit Bildern aus seinem eigenen Garten und von seinen Gartenreisen.

Dazu gibt es eine Gartensprechstunde, in welcher der Biogärtner der Nation alle Fragen beantwortet.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse acht Euro. Vorverkauf: Bankstellen der Raika Liesertal und Lagerhaus Gmünd. Auskünfte: Ramsbacher Hans, Tel: 0676 / 677 55 22.