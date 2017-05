AT

Spittal an der Drau

, Burgplatz 1 , 9800 Spittal an der Drau AT

Schloss Porcia , Burgplatz 1 , 9800 Spittal an der Drau AT

Der Singkreis Porcia lädt am Samstag, 20. Mai mit Beginn um 19.30 Uhr zur Veranstaltung „Grenzenloses Chorvergnügen“ in den Schlosshof Porcia ein.



Mitwirkende: Der Chor der Kärntner in Graz unter der Leitung von Stefan Gruber, Singkreis Porcia Spittal unter der Leitung von Bernhard Wolfsgruber, Moderator Daniel Kuschinsky.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten im Porcia Kartenbüro 04762 42020 und im Internet www.singkreis-porcia.at erhältlich.