John Long und Willie Salomon zu Gast in der Guitarena

, Burgpl. 3 , 9800 Spittal an der Drau AT

Guitarena , Burgpl. 3 , 9800 Spittal an der Drau AT

SPITTAL. Am Freitag, dem 13. Oktober, geben John Long und Willie Salomon ein Konzert in der Guitarena (Burgplatz 1) in Spittal.

John Long ist in St. Louis, Missouri, geboren und begann bereits im Kindesalter mit dem Gitarrespielen.

Willie Salomon hat ein wunderbares breites Repertoire, welches das ganze Spektrum und alle Stile des Vorkriegs-Blues umfasst.



Die beiden Musiker sind als "Meister der Technik" bekannt und haben den Blues im Blut.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.



Ticketinformationen sind unter www.porcia.at erhältlich.