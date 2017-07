Jordanhoffest "Mit Schwung und guter Laune"

AT

Der Förderverein Schönfeld und alle im Jordanhof beheimateten Vereine laden am Samstag, den 5. August ab 17 Uhr unter dem Motto: „Mit Schwung und guter Laune“ zum Jordanhoffest in Steinfeld ein.

Angenehme musikalische Klänge, feine Kulinarik, ein heiteres Rahmenprogramm und Kunst runden die Veranstaltung, die bei jedem Wetter stattfindet, ab.

Um 19 Uhr wird auch die Ausstellung „Steinfelder Impressionen“ der Südtiroler Malerin Josefine Niedermair eröffnet. In ihren naturalistischen Werken spiegelt sich die Wertschätzung für den örtlichen Lebensraum und die Architektur.

Dauer der Ausstellung: bis 15. August 2017 – Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag auch von 10 bis 12 Uhr.

Auf zahlreichen Besuch und ein gemütliches Beisammensein „im grünen Wohnzimmer“ freuen sich die Veranstalter!