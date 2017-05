Am Samstag, 13. Mai findet ab 19 Uhr im Stadtsaal Radenthein das Jubiläumskonzert "5 Jahre Almrose Kids und Young Voices" statt.

Neben den Almrose Kids und den Young Voices wirkt auch der MGV Almrose gesanglich mit. Außerdem sind mit den Salzburger Chorknaben und -mädchen hochkarätige Gäste vertreten! Eintritt: Freiwillige Spenden



Entstehung

Im Feber 2013 startete das Projekt „Jugend singt“ vom Kärntner Bildungswerk und förderte neu gegründete Kinder- und Jugendchöre. Florian Bayer hatte schon vor diesem Projekt öfters den Gedanken, einen Kinder- und Jugendchor zu gründen. Bei einigen Almrose Konzerten gab es auch Kurzauftritte mit den Almrose Kids. Mit diesem großen Projekt "Jugend singt" ist das Interesse an den Almrose Kinder- und Jugendchören stetig gestiegen, sodass mit Schulbeginn 2013 38 Kinder und Jugendliche den Weg zur Almrose fanden. Seit Herbst 2013 ist auch Christoph Platzner als zweiter Chorleiter mit dabei und teilt sich die anspruchsvolle Arbeit mit Florian Bayer. Der starke Anstieg an Nachwuchssängern zeigt die Bedeutsamkeit und das Interesse am Chorsingen.