SPITTAL. Am Samstag, dem 21. Oktober, findet in der Stadtpfarrkirche Spittal (Litzelhofenstraße 1) das Theaterstück "Judas" von Lot Vekemans statt.

In diesem Theaterstück spricht Judas über seine Wut, seine Enttäuschung und seine Sehnsüchte.

Beginn ist um 20 Uhr.

Die Kosten betragen zehn Euro.