Kiwanis-Preisverleihung

AT

Spittal an der Drau

, Lutherstraße , 9800 Spittal an der Drau AT

Stadtsaal , Lutherstraße , 9800 Spittal an der Drau AT

Zum dreizehnten Mal verleiht der Kiwanis Club Spittal/Drau heuer den „Kiwanis-Preis

Spittal/Drau“, der an eine Persönlichkeit oder Gruppe bzw. Verein aus dem Bezirk

vergeben wird, die sich durch ein außergewöhnliches, selbstloses Engagement im

sozialen, karitativen oder kulturellen Bereich in den Dienst der Öffentlichkeit stellt. Die

öffentliche Preisvergabe findet am Freitag, 19. Mai 2017 ab 19.30 Uhr im Stadtsaal Spittal statt.



Im letzten Jahr freute sich Sabine Eichberger von der Team Österreich Tafel über den

begehrten Preis.