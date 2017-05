AT

Die Marktgemeinde Seeboden, die NMMS Seeboden, die VS Treffling, die VS Sonnenschule Seeboden, die Musikschule Spittal, die Sängerrunde Tangern und

der EC-Chor laden zum zweiten gemeinsamen Konzert am Freitag, dem 19. Mai ab 19 Uhr ins Kulturhaus Seeboden ein.

Eintritt: freiwillige Spenden