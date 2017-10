AT

Atelier Hans-Peter Profunser , 9771 Berg im Drautal AT

BERG IM DRAUTAL. Am Mittwoch, dem 25. Oktober, findet im Atelier von Hans-Peter Profunser (Gewerbegebiet an der B100) eine Lesung mit Maja Haderlap statt. Beginn ist um 20 Uhr.



Maja Haderlap zählt zu den bedeutendsten österreichischen Autoren der Gegenwart. In Berg wird sie aus ihre Gedichtband "langer transit" und aus ihrem Roman "Engel des Vergessens" lesen.

Veranstaltet wird die Lesung vom Verein aegide und dem Berger Kulturverein kuland.