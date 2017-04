Maturaball der HLW "Ball au Chocolat"

Unter dem Motto „Ball au Chocolat - ein Jahrgang zum Dahinschmelzen“ feiern die Maturanten der HLW am Samstag, 29. April ab 18.30 Uhr mit einer rauschenden Ballnacht im Kongresshaus Millstatt ihre zu Ende gehende Schulzeit. Einlass zu diesem schokoladigen Ereignis ist um 18.30 Uhr. Die Polonaise beginnt um 20 Uhr. Lassen Sie sich anschließend am Buffet mit Köstlichkeiten aller Art und an der Cocktailbar mit süßen Drinks verwöhnen. Im ersten Stock wird Sie DaCapo unterhalten. In der Disko wird BeatArt die "Beats dropen". Bei der Tombola kann jeder sein Glück versuchen. Belohnt wird man mit tollen Sachpreisen, saisionalen und regionalen Produkten sowie Gutscheinen. Als Highlight wird euch unsere Mitternachtseinlage ordentlich einheizen!

Eintrit ab 16 Jahren. Festliche Abendkleidung verpflichtend. Karten sind bei den Absolventen erhältlich.