Mineralienausstellung im Schloss Porcia Spittal/Drau

Am 6. Mai findet zum dritten Mal die Frühjahrstagung des Naturwissenschaftlichen Vereines Kärnten, Fachgruppe - Mineralogie - in den Räumlichkeiten des Schlosses Porcia in Spittal an der Drau von 9 bis 16 Uhr statt. Um 10 Uhr referiert Iris Hansche - Das Goldbergkees früher und heute - um 11 Uhr Herbert Grabmayer und Hans Peter Daum "Drei Jahre, zwei Freunde und eine Kluft" - ein Topfilm über eine Bergkristallbergung in 2800m Seehöhe im Rauriesertal wird gezeigt. Bei der Ausstellung werden Mineralien und Schmuck- und Edelsteine zum Verkauf angeboten. Zum Kennenlernen der Mineralienwelt gibt es für Kinder und Jugendliche eine Mineralienschatzkiste. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.