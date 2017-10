AT

Rennweg am Katschberg

, 9863 Rennweg am Katschberg AT

NMS , 9863 Rennweg am Katschberg AT

RENNWEG/GMÜND. Im Rahmen von "Österreich liest - Treffpunkt Bibliothek" finden am Donnerstag, dem 19. Oktober, zwei Veranstaltungen statt.



Um 20 Uhr präsentiert die Seebodner Autorin Alexandra Bleyer ihre Mölltaler Jägerkrimis "Waidmannsdank" und "Wenn der Platzhirsch röhrt" in der Neuen Mittelschule Rennweg.



Um 19 Uhr findet in der Bibliothek Gmünd die Veranstaltung "Schüler präsentieren Literatur" statt.

Die musikalische Umrahmung übernimmt die Neue Musikmittelschule Gmünd.