Saisoneröffnung im Pankratium samt Konzert

Amein außergewöhnliches Konzert in der Lodronschen Reitschule in Gmünd statt. Anmeldung unbedingt erforderlich!Das Vokalensemble aus Südkärnten bemüht sich um die Erhaltung und Pflege des slowenischen Volks- und Kunstliedes in Kärnten mit zwei Anliegen: einerseits altes, authentisches Volksliedgut wieder zu beleben, andererseits aber auch die kärntner Musikszene durch moderne Liedbearbeitungen zu bereichern. Mehr als 1.400 Konzerte und 11 eigene Tonträger zeugen vom Engagement der acht Sänger, die u.a. mit dem Europapreis für Volkskunst ausgezeichnet wurden.

Die personelle Erweiterung des legendären Vokalensembles „12 Stimmen aus Gmünd“ fasziniert durch eine unverkennbare Klangwelt. Das Repertoire reicht vom geistlichen Volkslied über Lieder aus aller Welt bis zu zeitgenössischer Chormusik.Die Absolventin des renommierten Salzburger Mozarteums hat eine ganz besondere Fähigkeit: Sie kann alleine mehrstimmig singen. Dies ermöglicht ihr die uralte Technik des Obertongesanges, den aber nur wenige Menschen weltweit so perfekt beherrschen, wie diese junge Künstlerin. Ihre TV-Talkshows und Youtube-Videos (weit über 10 Millionen Klicks) machten sie über Nacht zum Medienstar.… und ameröffnet das Pankratium um 14 Uhr wieder seine Pforten. Es erwartet Sie eine Reise zum Staunen im Pankratium und im KlangKunstGarten speziell für Familien und Kinder (mit Workshops und Erlebnisstationen).