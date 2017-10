BALDRAMSDORF. Die Zechgemeinschaft Baldramsdorf lädt zum traditionellen "Schåttseitner Kirchtåg" am Sonntag, dem 22. Oktober, und zum "Schåttseitner Nachkirchtåg" am Mittwoch, dem 25. Otkober.



Programm

Sonntag, 22. Oktober: Um 9 Uhr findet in der Pfarrkirche Baldramsdorf der Festgottesdienst mit anschließendem "Tuschspiel" statt. Danach unterhält im Dorfgemeinschaftshaus die Trachtenkapelle Baldramsdorf. Ab 14 Uhr gibt es "Kirchtågsmusik" mit der Gruppe "Kärnt'n Gluat".



Mittwoch, 25. Otkober: Ab 20.30 Uhr spielt die junge, bekannte Gruppe "Showdown" im Dorfgemeinschaftshaus Baldramsdorf.

Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro und an der Abendkasse acht Euro.