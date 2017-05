Seminar mit Mami-Coach Katharina Hofer-Schillen

Unternehmerin, Mitarbeiterin, Mutter, Freundin, Tochter und vieles mehr – Mütter nehmen im Leben unterschiedlichste Rollen ein. Die Rushhour des Lebens: Kids, Karriere, Partnerschaft – alles muss man gleichzeitig auf die Reihe kriegen. Die Gefahr dabei ist, dass man dabei unter die Räder kommt. Zu viel Job, zu viel Haushalt, zu viel Familie, zu viele Erwartungen. Es stellt sich das Gefühl ein: Das kann nicht alles gewesen sein. Müttern wird heutzutage viel abverlangt. Katharina Hofer-Schillen (46) kennt die Herausforderungen und Dilemmas, die gerade Business-Mamis tagtäglich begegnen, nur zu gut aus eigener Erfahrung. Und hat sich dagegen entschieden, ihrem Leben atemlos hinterherzurennen. Ganz nach dem Motto „Lieber gelassen als perfekt“ wendet Katharina bewährte Techniken auf ihre persönlichen Herausforderungen an und gestaltet so einen entspannten Tagesablauf für sich. Wie das alle berufstätigen Frauen mit Kindern schaffen können, erzählt sie höchst unterhaltsam und anschaulich mit Geschichten aus ihrem Leben, verbunden mit genialen Lösungsansätzen.

„Es ist ein inspirierendes Buch, das Mut macht und Lust darauf, die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen. Sich selbst wieder mehr Wertschätzung entgegenzubringen oder längst begraben geglaubten Träumen endlich wieder den Platz einzuräumen, den sie verdienen ... Denn die Wege zu mehr Lebensqualität sind bunt und vielfältig wie das Leben selbst. Ob beruflich oder privat: Wir alle können in jeder Sekunde entscheiden, ob und wie wir unser Leben ändern wollen.Katharina Hofer-Schillen stellte ihr Leben vor mehr als 15 Jahren auf den Kopf, als sie ihren Job als Pressesprecherin von ProSiebenSat.1 in München kündigte und der Liebe wegen nach Kärnten in Österreich zog. Die gebürtige Freiburgerin leitet dort seit 2002 erfolgreich ihre eigene PR-Agentur. Nebenbei ist sie Autorin und Mutter von zwei Kindern. Als zertifizierter Coach gibt sie Seminare im Bereich Zielfindung, Erfolg und Persönlichkeit. Besonders am Herzen liegt ihr die „Work-Life-Balance für Mamis". Katharina lebt für ihre Berufung, indem sie Frauen/Eltern ermutigt und inspiriert, neue Wege zu gehen. „Lebe, wer du bist" ist bei ihr Programm und: „Nicht jammern, sondern ändern!"