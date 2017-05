Solistenkonzert der Musikschule Lieser- Maltatal

AT

Lodronsche Reitschule , Hintere G. 70 , 9853 Gmünd in Kärnten AT

Alljährlich findet nach den offiziellen Musikschulprüfungen ein Solistenkonzert mit der feierlichen Übergabe der Prüfungsurkunden statt. So auch dieses Jahr am Montag, dem 22. Mai um 19 Uhr in der Lodronschen Reitschule Gmünd.

Die Musikschüler und Lehrer freuen sich auf Ihren Besuch.