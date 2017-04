Spiele, Spiele – nichts als Spiele

Beim Spittaler Spiel.Fest im Schloss Porcia, das am Samstag, den 29. April, von 9 bis 18 Uhr stattfindet, kann man über 400 Brettspiele aus Bertram’s rollender Ludothek ausprobieren. Weitere Highlights sorgen für ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt.Über 400 Brettspiele aus Bertram’s rollender Ludothek kann man sich am Samstag, den 29. April 2017, von 9 bis 18 Uhr beim Spiel.Fest im ersten Stock des Schlosses Porcia in Spittal ausprobieren. Viel Spaß und Bewegung garantieren außerdem die Riesenspiele im Innenhof des Schlosses, die von den „Kids forever“-Mitgliedern betreut werden.

Mitmachen

Organisation

Du hast Spiele, die du nicht mehr brauchst?! Dann schnapp sie dir und komm ins Schloss. Denn unter dem Motto „Bring eins – nimm eins“ können Spiele nach Herzenslust ganz einfach ausgetauscht werden. Und wer schon beim Schmökern ist, findet sicherlich auch das eine oder andere Buch am Bücherflohmarkt für sich.Des Weiteren können die kleinen und großen Besucher beim Schätzspiel und beim Dosenwerfen mitmachen und schöne Preise gewinnen. Es besteht außerdem die Möglichkeit zu basteln und Kinderschminken. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist also gesorgt – sowohl für Klein als auch Groß.Der Erlös des Spiel.Festes kommt erneut einem karitativen Zweck zugute. Elijas, der schon seit seinem sechsten Lebensmonat an einer schwer einstellbaren Epilepsie leidet, werden dadurch Spezialtherapien ermöglicht, die auch schon bisher gute Ergebnisse gezeigt haben und der Familie ungemein helfen. Organisiert wird das Spiel.Fest auch heuer wieder von den Damen des Serviceclubs Kiwanis Porcia und dem Team der Stadtbücherei Spittal.