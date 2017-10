, Bahnhofstraße , 9800 Spittal an der Drau AT

Bahnhofstraße , Bahnhofstraße , 9800 Spittal an der Drau AT

SPITTAL. Am Donnerstag, dem 12. Oktober, findet wieder ein "Tag der Gesundheit" statt.

Veranstalter sind die Unternehmen "Hansaton", "Optik Brillenkunst" und "Sanitätshaus Breschan".

Am "Tag der Gesundheit" kann man sein Hör- und Sehvermögen testen lassen, Venenmessungen machen und viele weitere Angebote nutzen.

Beginn ist um 9 Uhr in der Bahnhofstraße 3 in Spittal.