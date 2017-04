Tagesbadefahrt an die Adria nach Lignano

Lignano Sabbiadoro , Lungomare R.Riva 1 , 33054 Lignano Sabbiadoro IT

T A G E S –BADEFAHRT von Oberkärnten an die ADRIA.



genießen Sie einen Tag am MEER

in Lignano zum Baden oder zum Entspannen



Termine: 01.07.2017 (Samstag)



Busfahrt pro Person € 35,--





*Sie können ganz bequem entlang der Strecke zusteigen.

*Rückkunft gegen Abend



Buchung ab sofort unter: 0660 6889915

Infos unter Facebook: Die Tagesfahrt