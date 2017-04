Vortrag mit Michael Droste-Laux in der Teurnia-Apotheke

Teurnia Apotheke , Mölltal Straße 37 , 9813 Möllbrücke AT

Erfolgsautor Michael Droste-Laux referiert am Donnerstag, 4. Mai um 19.30 Uhr in der Teurnia Apotheke Möllbrücke zum Thema "Das Säure-Basen-Erfolgskonzept: Entschlackung, Ernährung, Körperpflege, Gesundheit".



Was sind Säure und Basen? Wie entstehen Übersäuerung und Schlackenbildung und wie kann man ihnen entgegenwirken? Michael Droste-Laux erklärt, wie Ernährung, psychische Faktoren und kosmetische Produkte das Säure-Basen-Gleichgewicht stören und wie es mit einfachen Mitteln gelingt, den Körper von Ablagerungen,

Säuren und Zellgiften zu befreien. Durch einfache Veränderung der Ess- und Lebensgewohnheiten kann der Säure-Basen-Haushalt optimal reguliert werden. Vitalität, Wohlgefühl und ein klares Hautbild sind die Folge. Eintritt frei!