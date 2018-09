Auf Blitz und Donner folgte Besucher-Beben

15.09.2018, 13:21 Uhr

Nocki-Fans aus ganz Europa beim 31. Festival in Millstatt aus dem Häuschen.

MILLSTATT. Dem Blitz, Donner und Hagel über dem Millstätter See folgte ein Beben der Nocki-Fans im Badehaus und im angrenzenden Festzelt. Zur bereits 31. Auflage des Nockalm-Festes kamen nicht nur Musikenthusiasten aus allen Bezirken Kärntens oder aus allen Bundesländern Österreichs, sondern Freunde alpenländischer volkstümlicher Musik aus Dänemark, Deutschland, Holland, Schweden und Schweiz, die es im Laufe des Abends nicht mehr auf den Bänken hielt und sie auf den Tischen die Musiker klatschend begleiteten. An den drei Tagen geht der von Gattin Sonja und Tochter Isabella begleitete Veranstalter Gustl Viertbauer von bis zu 10.000 Besuchern aus.

Vizebürgermeister und Thoma dabei



Ventre als Moderator und Musiker



Freier Eintritt zum Frühschoppen



Mitveranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr mit Kommandant Roland Marchetti an der Spitze, zuständig für die Outdoor-Gastronomie. Im Badehaus versorgte Belmond Catering von Chefkoch Sandro Kanzi die VIP-Gäste mit exquisiten Speisen und Getränken.Unter den Besuchern des ersten Tages befanden sich neben dem Hausherrn Alexander Thoma Vizebürgermeister Albert Burgstaller mit Gattin Astrid, der bei der Feuerwehr engagierte Gemeinderat Christoph Tuppinger sowie Klubkollegin Sabine Brandner mit Andi Nestler, Ex-Bürgermeister Sepp Pleikner, Hotelier Markus Steindl und Immobilienkaufmann Manfred Siller. Aus Spittal kamen von der Bürgergarde Hauptmann Josef Markowitz und Fliesen-Experte Harry Nessl sowie selbstverständlich Jean-Pierre Wolf mit Gattin Barbara, die seit zehn Jahren den über 100 Mitglieder zählenden Nockalm-Fanclub International verwalten.Der von Gattin Gabi begleitete Peter Wessely registrierte als Texter von Nocki-Songs, wie das Publikum auf die einzelnen Lieder reagierte. Die Musikbranche vertraten Seppe und Beatrice Schreder, die seit 25 Jahren Nockalmquintett-Reisen organisieren, von Universal Music die Hamburger Michael Schnugler und Guido Schlender sowie gerd Brendemühl, Spotlight der Geschäftsführer Peter Weiß. Weitere Gäste waren von Mediamarkt und Saturn Deutschland Einkaufsleiter Marco Spiska sowie die Tiroler Event-Manager Armin und Maria Doblander.Neben den Nockis mit Gottfried Würcher, Wilfried Wiederschwinger, Markus Holzer, Siegfried Willmann und Kurt Strohmeier sind an den drei Tagen zu Gast unter anderen die Kastelruther Spatzen, die Amigos, Marc Pircher, Monika Martin, Petra Frey, das Schneiderwirt Trio, die Wörtherseer, Robin Marc, Heinz Weber sowie Marco Ventre & Band. Fernsehmoderator Ventre, der sich den Kalauer nicht verkneifen konnte und einen" Ventre-lator" auf der Bühne ausmachte, führte auch mit Witz und Charme durchs Programm."Kärntens legendärste Schlagerparty", so die Eigenwerbung, geht weiter am heutigen Samstag ab18.30 Uhr und am morgigen Sonntag zum Frühschoppen bei freiem Eintritt um 10 Uhr.