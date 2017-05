Demokratie Genzenlos - Vernissage

Vorstellung der Projektarbeit zum Thema "Demokratie/Grenzenlos" der 2AK der HAK Spittal/Drau.

Im Rahmen der Schulkulturtage, die in diesem Jahr vom 2. bis 4. Mai stattgefunden haben, wurde das Projekt „Demokratie. Grenzenlos“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Künstlern Jens August und Klaus Frost wurde ein Konzept entworfen, welches Kultur, Politik und Kunst miteinander verbindet. Zwölf Schülerinnen und Schüler der 2AK der HAK Spittal/Drau haben dieses Vorhaben schließlich realisiert und stellen ihre Ergebnisse am 17. Mai um 19:00 Uhr in der Galerie August in Gmünd vor.Schüler: Michael Bondi de Antoni, Elona Dobratiqi, Maximilian Faller, Katharina Gugganig, Raffael Miguel Loipold, Cornelia Mayer, Michael Oberwinkler, Lena Pschernig, Chiara Regger, Christopher Ritscher, Selina Schininger und Alexander Wernle.Projektleitung: Jens AugustKünstlerische Leitung: Klaus FrostPädagogische Leitung: Jennifer Gollmitzer