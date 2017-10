Die URLIOMA fährt Motorrad!

13.10.2017, 15:29 Uhr

Für die Fini Grießer vlg. Bronter ging dieser Wunsch kürzlich in Erfüllung. Sissy und Peter Isola, sowie Günter Guschlbauer machten mit der „Bronter Fini“ eine kleine Ausfahrt nach Döbriach. Nach einer kurzen Kaffeepause in Ritschis Restaurant ging es wieder zurück nach St. Peter.Dass die Ausfahrt und der Überraschungseffekt so gelungen ist, hatte dies Harald Rabitsch mit den Bikern organisiert.