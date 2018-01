Etike/te in der Galerie Porcia

05.01.2018, 23:20 Uhr

Über 30 Künstler nehmen zu dem Begriffspaar Ethik/Etikette Stellung.

SPITTAL. Mehr als 30 Künstler aus sieben Ländern bestreiten die erste Ausstellung des Jahres in der von Larissa Tomassetti geleiteten Galerie Porcia. Die vorwiegend aus Slowenien stammenden Künstler nehmen unter "Etike/te" zu dem ähnlich klingenden Begriffspaar der angesehenen "Ethik" und den minderen "Etiketten", die alles in Schubladen zu stecken suchen, in Bildern und Plastiken Stellung zum Individuum und dessen sozialer Verantwortung.

Es stellen aus: Igor BANFI (SI), Hamo Čavrk (HR), Rajko Čuber (SI), Vesna DRNOVŠEK (SI), Marina FINCI (BIH), Svetlana JAKIMOVSKA-RODIĆ (MK), Zoran JAKIMOVSKI (MK),Simon Kajtna (SI), Boštjan KAVČIČ (SI), Mateja KAVCIC (SI), Dušan KIRBIŠ (SI), Kumer JOŽE (SI), Elżbieta KOPACZ (PL), Aloiz KONEC (SI), Robert LOZAR (SI), Roman MAKŠE (SI), Jože MARINČ (SI), Jožica MEDLE (SI), Tina MOHOROVIČ (SI), Jasmina NEDANOVSKI (SI), Geza NEMETH (HU), Janko ORAČ (SI), Silvester PLOTAJS-SICOE (SI), Igor RONČEVIĆ (HR), Brane ŠIRCA (SI), Borko TEPINA (SI), Larissa TOMASSETTI (AT), Harm VERSTRATEN (NL), Peter VERSTRATEN (NL), Uroš WEINBERGER (SI), Srečko JORŠ (SI), Radharani PERNARČIČ (SI).Kuratorin ist Ines Vodopivec aus dem slowenischen Novo Mesto, den anspruchvollen musikalischen Part steuerte die mehrfache Prima-la-Musica-Preisträgerin Elisabeth Vestemian auf der Querflöte bei.Als Besucher fanden sich, quasi zur Würdigung der aus Gmünd stammenden Galeristin, die Obfrau der Kulturinitiative Gmünd, die Zweite Vizebürgermeisterin Heidi Penker und Gatte Hansjörg, die Spittaler Elisabeth und Peter More sowie die Künstlerin Ingrid Riebler und Fotograf Jo Herrmann ein.Etike/te ist noch bis zum 26. Jänner zu erleben, montags bis freitags von 10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr.