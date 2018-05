Gestern Miró, heute Matisse, morgen Picasso?

05.05.2018, 00:26 Uhr

Das grafische Werk des französischen Fauvisten in der Stadtturmgalerie Gmünd ausgestellt.

GMÜND. Unter dem Motto "Die Verwandlung des Lichts in Farbe! Das grafische Werk von Henri Matisse" steht die Jahresausstellung in der Stadtturmgalerie der Künstlerstadt, wieder kuratiert von Erika Schuster, Geschäftsführerin der Kulturitiative Gmünd, und Tochter Julia, wie Mama Juristin und zusätzlich Kunsthistorikerin, seit 2013 fürs Strabag-Kunstforum in Wien tätig.Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser würdigte das Engagement der Kulturinitiave Gmünd und sagte in der Vernissage launig, zur Dürer-Ausstellung habe er anwesend, zur Eröffnung der von Goya und Miró immerhin sprechen dürfen. Das habe sich bewährt. Deshalb frage er: "Wir hatten Miró gehabt, haben heute Matisse, nun fehlt nur noch Picasso."

Zwei Abteilungen



Bürgermeister Sepp Jury meinte nicht weniger gut gelaunt, was bei Matisse die "Kraft der Farbe" sei, "ist bei uns die Kraft der posititiven Ideen". Hatte Vizebürgermeisterin Heidi Penker dem Landeshauptmann die ersten beiden Tassen eines neuen Gmünd-Services geschenkt, trug Jury den passenden Inhalt bei.Kuratorin Julia Schuster sagte zur Eröffnung, die Ausstellung von Matisse, der sowohl als "Maler des Glücks" als auch als Vertreter der "Fauves", also der Wilden galt, gliedert sich in zwei Abteilungen - die der erstmals in Kärnten gezeigten kompletten 20 Lithographien aus seinem Künstlerbuch JAZZ wie die frühen Akt- und Portraitdarstellungen.Der Vernissage wohnten ferner Erster Vizebürgermeister Claus Faller, Stadtrat Hubert Rudiferia, Gemeinderat Philipp Schober, Archivar Anton Fritz und Galeristin Margarete Miklautz, die Millstätter Gemeinderäte Sabine Brandner und Roland Marchetti, der kommissarische SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Peter Gratzer, die Künster Larissa und Frank Tomassetti sowie Ruth Ruth Rindlisbacher-Holzinger, Eva Staber und der Franzose Séverin Krön, der jüngst in der Galerie Porcia ausgestellt hat und seine Landsfrau Elise Bernard, deren Werke bis Ende Juni in der Galerie Maltator zu sehen sind, sowie Els und Jan Reudink aus Sachsenburg bei.Weitere Besucher waren der Hauptsponsor Alfred Unterberger, Gebietsleiter der Versicherung Wiener-Städtische, Anton Schaubach mit Gattin Isolde, Bankerin Elisabeth Faller, Andreas Nestler (Strabag), Rechtsanwalt Franz Oberlercher mit Gattin Roswitha und Innenarchitekt Engelbert Gehbauer mit Gattin Kathrin und der ins Elternhaus nach Gmünd gezogene pensionierte Leiter des Forstbetriebs Kärnten-Lungau, Günther Tragatschnig.Die Ausstellung ist noch bis zum 30. September zu sehen - täglich von 10 bis 13 und 14 - 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.